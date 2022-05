Suite des Playoffs NBA la nuit dernière avec les deux premiers matchs comptant pour les demi-finales de conférence est ou ouest. Les Bucks de Milwaukee et les Warriors de Golden State débutent par une victoire.

Les résultats de la nuit :

Golden State Warriors 117 – 116 Memphis Grizzlies : dans cette demi-finale de la conférence ouest, les Warriors ont eu très chaud mais l’emportent d’un seul petit point contre les Grizzlies. Si Ja Morant a porté son équipe et il termine meilleur marqueur de la partie avec 34 points et 10 rebonds, les Warriors peuvent remercier Jordan Poole auteur de 31 unités, 8 rebonds et 9 passes, bien aidé par les 24 points de Stephen Curry. Golden State prend les devant dans cette série avant le match 2, toujours dans le Tennessee.

Milwaukee Bucks 101 – 89 Boston Celtics : victoire tranquille pour le champion en titre qui l’emporte sur son parquet avec un gros match de Jrue Holiday avec 25 points. Star de l’équipe, Gianni Antetokounmpo un peu plus discret avec 24 points, 13 rebonds et 12 passes ainsi que le joli double double de Bobby Portis avec 15 points et 11 rebonds. 1-0 pour Milwaukee dans cette série et Boston devra se rattraper à l’image de sa star Jayson Tatum, seulement auteur de 21 points la nuit dernière.