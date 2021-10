Difficile début de saison pour le joueur français Kilian Hayes qui galère avec sa franchise des Pistons de Detroit.

Après la nouvelle défaite contre les Hawks d’Atlanta la nuit dernière, le joueur tricolore est revenu sur le début de saison et il s’accroche dans une équipe en grande difficulté. « Il faut continuer à jouer, jouer avec confiance et jouer au sein des systèmes. Le garde toujours la tête haute. Ces deux derniers matchs ont été difficiles mais j’essaye de garder la tête haute et je continue à avancer. » explique-t-il dans le « Detroit news. » Face aux Hawks, il a inscrit 12 points pour 3 passes pour une défaite logique sur le score de 122 à 104.