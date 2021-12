La nuit dernière Joël Embiid a été extrêmement impressionnant avec les Sixers de Philadelphie lors de la belle victoire acquise face aux Celtics de Boston 108 à 103.

Le pivot des Sixers a notamment compilé un double double avec 41 points pour 10 rebonds et 5 passes décisives. Joël Embiid s’est montré plus fort que les C’S dans cette rencontre en finissant le meilleur marqueur de la partie. Le Camerounais a fait une grande prestation et offert le succès à ses partenaires qui se retrouvent 6e à l’est avec 16 victoires et 15 défaites.