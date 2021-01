Les joueurs de Boston, Miami, Golden State, Clippers, Detroit et Milwaukee se sont agenouillés avant, ou pendant le début de leurs matchs NBA mercredi soir. Une réaction après les violences enregistrées pendant la manifestation des partisans de Trump à Washington.

Cela n’était plus arrivé depuis la bulle à Orlando. Dans la nuit de mardi à jeudi, les joueurs NBA ont de nouveau posé un genou à terre. Pour quelle raison ? La démocratie des États-Unis vit des heures très sombres. Hier soir, alors que l’élection de Joe Biden doit être validée, des manifestants, certains affichant des signes nazis, ont pénétré dans le Capitole de Washington DC.

Une énième goûte d’eau dans un vase qui déborde déjà beaucoup. Surtout que, la veille, la justice décidait d’exempter de toutes charges criminelles le policier auteur de sept coups de feu dans le dos de Jacob Blake en août dernier à Kenosha. Mais alors comment jouer ? Comment se concentrer sur le basketball avec ces conditions ? Les Celtics se sont posé la question. La question du boycott. Le cœur n’y était pas. Finalement, après une longue concertation, le match qui les opposait au Miami Heat a finalement bien eu lieu. Voici le communiqué posté par Boston sur leurs réseaux sociaux.

« 2021 est une nouvelle année mais il y a des choses qui n’ont pas changé. Nous jouons ce soir avec le cœur lourd après la décision rendue à Kenosha hier et en sachant que les manifestants ne sont pas tous traités à la même enseigne par nos leaders politiques. (…) Nous avons décidé de jouer le match de ce soir pour apporter de la joie dans la vie des gens. »

Mais avant la rencontre, les membres des Celtics et du Heat ont mis le genou à terre. Tout comme ceux des Bucks et des Pistons d’ailleurs. À San Francisco, même combat. Pendant le Star Spangled Banner, les joueurs des Warriors et des Clippers ont eu le même geste, en signe d’indignation.

Résultats de la nuit :

Houston Rockets 107 – Indiana Pacers 114

Cleveland Cavaliers 94 – Orlando Magic 105

Washington Wizards 136 – Philadelphie 76ers 141

Charlotte Hornets 102 – Atlanta Hawks 94

Boston Celtics 107 – Miami Heat 105

Utah Jazz 100 – New York Knicks 112

Detroit Pistons 115 – Milwaukee Bucks 130

Thunder OKC 111 – New Orleans Pelicans 110

Toronto Raptors 115 – Phoenix Suns 123

Los Angeles Clippers 108 – Golden State Warriors 101

Chicago Bulls 124 – Sacramento Kings 128