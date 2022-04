Ancien pivot star de la NBA DeMarcus Cousins est revenu sur sa carrière et notamment son passage au sein de la franchise qui l’a drafté en cinquième position en 2010, les Kings de Sacramento.

Lors d’un long entretien accordé à ‘Andscape’, celui qui a porté le maillot des Warriors, des Clippers ou encore des Kings n’a pas été très tendre avec son ancienne franchise. Cousins ne cache pas sa déception et trouve que Sacramento n’a jamais réellement aidé son joueur dans sa progression. « Qu’est-ce que Sac a fait pour moi ? À part prononcer mon nom (à la Draft). J’ai fait plus pour eux qu’ils n’ont fait pour moi. Il s’agit juste d’être honnête, être 100% honnête. » Explique-t-il, avant d’en dire plus et de reprocher aux dirigeants le départ de son ancien head-coach Mike Malone. On aurait gagné. J’aurais probablement terminé ma carrière là-bas avec Mike. Je n’y pense plus beaucoup. J’ai en quelque sorte rebondi et vécu tellement d’autres choses qu’il est difficile de revenir là-dessus. » Poursuit Cousins.

Avant de terminer et laisser une trace indélébile de son passage dans la franchise californienne. « J’y ai consacré du temps et du travail. Je détiens de nombreux records là-bas. Je pense honnêtement que je suis le meilleur joueur à être passé par Sacramento. Et je m’y tiens, absolument. » Conclut-il, lui qui espère très certainement dans un coin de sa tête, voir son numéro 15 retiré par les Kings dans les prochaines années.