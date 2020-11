Tommy Heinsohn, qui a remporté 10 titres NBA avec avec les Boston Celtics comme joueur puis entraîneur, est décédé mardi à l’âge de 86 ans.

Membre de l’équipe des Celtics qui a dominé la NBA de la fin des années 50 au milieu des années 60, Heinsohn avait notamment remporté 7 titres consécutifs de 1959 à 1965. Cet ailier-pivot de 2,01 m mit un terme à sa carrière en 1965 sur un bilan de 12.194 points et 5.749 rebonds. Il mena ensuite son équipe à deux titres NBA en tant qu’entraîneur en 1974 et 1976 avant de devenir commentateur sportif à succès pour la télévision et la radio.