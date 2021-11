Suite des résultats de la NBA la nuit dernière. Au programme près de 7 matchs et des surprises de taille.

Les résultats :

Commençons par la belle victoire des Nuggets de Denver face aux Trail Blazers de Portland avec 28 points et 9 passes pour Nikola Jokic qui a porté sa franchise qui se retrouve aujourd’hui troisième à l’ouest avec un bilan de 9 victoires pour 4 défaites. Brooklyn vient facilement à bout du Thunder d’Oklahoma City avec 33 points de Kevin Durant ou encore les 13 passes de James Harden. Chicago poursuit son incroyable début de saison avec une victoire sur les Clippers de Los Angeles. Si Nicolas Batum termine avec 5 points, 7 rebonds et 2 passes, c’est DeMar DeRozan qui s’est fair remarquer avec un gros match à 35 unités.

35 points

12-16 shooting

10-11 from the line@DeMar_DeRozan was LOCKED IN tonight, lifting the @chicagobulls! pic.twitter.com/yn7yrSguCz — NBA (@NBA) November 15, 2021

Exploit également pour les Hawks d’Atlanta et les Hornets de Charlotte. Les Hawks sont venus à bout des Bucks de Milwaukee avec le très gros match de Trae Young et ses 42 points, 8 rebonds et 10 passes bien aidé par ses compères John Collins (19 points) et Clint Capela en double double avec 12 points et 13 rebonds. Pour Charlotte aussi, exploit majuscule face aux Warriors avec trois joueurs à 20 points ou plus, Miles Bridges (22 ans), LaMelo Ball (20 ans) et Terry Rozier (21 ans). Phoenix également s’impose contre les Rockets de Houston. Dernier match et victoire pour les Los Angeles Lakers face aux Spurs de San Antonio avec 34 points d’Anthony Davis.