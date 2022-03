Suite de la NBA la nuit dernière avec les résultats des 5 affiches. Toronto, Phoenix, Milwaukee, Memphis et la Nouvelle Orélans l’emportent.

Voici les résultats de la nuit :

Les résultats de la nuit



Les @Suns s'assurent la 1ère place

Les @memgrizz sont officiellement en Playoffs pic.twitter.com/1ryxMcEEkX — NBA France (@NBAFRANCE) March 25, 2022

Leader incontesté de la conférence ouest, les Suns de Phenix ont décroché le 60e succès de la saison en venant à bout des Nuggets de Denver dans le match choc de la nuit. Une victoire acquise grâce aux 49 points et 10 passes de Devin Booker, mais aussi au double double de Chris Paul avec 17 points et 13 rebonds pour son grand retour sur les parquets. En face, Nikola Jokic a tout tenté avec 28 points mais pas suffisant. Milwaukee décroche une nouvelle victoire contre les Wizards de Washington avec les 24 points de Jrue Holiday. Les Bucks se retrouvent au 2e rang de la conférence est derrière le Heat de Miami. Memphis poursuit son exceptionnelle saison avec un succès contre Indiana et encore un Desmond Bane avec 30 unités.