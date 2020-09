Les Chicago Bulls ont annoncé ce mardi avoir engagé comme entraîneur Billy Donovan, 55 ans, qui vient tout juste de quitter Oklahoma City.

“Nous sommes très heureux d’accueillir Billy et sa famille chez les Chicago Bulls”, a déclaré Arturas Karnisovas, vice-président chargé des opérations basket de la franchise de l’Illinois. “Le succès qu’il a connu au cours de sa carrière d’entraîneur le place à un niveau élevé. Nous pensons que sa capacité à aider ses joueurs à atteindre leur meilleur niveau, à la fois individuellement et collectivement, s’intégrera bien à notre équipe (…) Que ce soit en tant que joueur ou en tant qu’entraîneur, il a gagné partout où sa carrière l’a mené, et nous espérons qu’il continuera ici à Chicago.“

Billy Donovan succède à ce poste à Jim Boylen. Le nouvel entraîneur (nommé coach de l’année), qui compte 243 victoires et 157 défaites avec Oklhama, a été limogé le mois dernier.