La superstar du basket, le Grec Giannis Antetokounmpo, blessé à un genou, sera indisponible pour le prochain match des Milwaukee Bucks en finales de conférence Est de NBA, a annoncé son équipe dans un tweet jeudi.

« Giannis Antetokounmpo est indisponible (genou gauche hyper-étendu) pour le match N.5 ce soir », a affirmé la franchise du Wisconsin. « C’est notre maison ! Faites du bruit ce soir », a réagi de son côté le meilleur joueur (MVP) de la NBA en 2019 et 2020 sur son compte Twitter. La présence du Grec pour le match de jeudi face aux Atlanta Hawks était encore incertaine la veille, quand la chaîne ESPN avait rapporté que le joueur n’avait pas subi de « dommages structurels » au genou gauche après sa blessure mardi lors du match N.4. « Les ligaments ne sont pas touchés », avait ainsi affirmé le journaliste Adrian Wojnarowski dans un tweet.

Giannis Antetokounmpo « a passé une IRM puis des examens menés aujourd’hui (mercredi) par la médecin de l’équipe (…). L’IRM a confirmé le diagnostic initial » d’une hyper-extension du genou gauche, avaient annoncé les Bucks. A la suite d’un contact impressionnant avec le pivot suisse Clint Capela lors de ce match, le Grec était tombé au sol et s’était tenu le genou pendant un certain temps avant de sortir du parquet et de rentrer au vestiaire en boitant bas, aidé notamment par son frère et co-équipier Thanasis. Avec la sortie de leur meilleur joueur, les Milwaukee Bucks avaient alors semblé désorganisés, et les Atlanta Hawks avaient facilement remporté le match (110-88) pour revenir à égalité deux victoires partout dans la série.

Les Hawks devront peut-être également déplorer une absence majeure jeudi soir puisque leur meneur star Trae Young, déjà absent mardi, est encore incertain pour le match N.5.