La soirée de NBA est déjà folle avec la victoire des Cavaliers face aux Nets et le match XXL de Nicolas Batum avec les Clippers.

Le MLK Day se poursuit toute la nuit, mais pour l’instant 9 affiches de NBA sont terminées. Après les succès des Celtics et des Hornets, les Wizards se sont imposés avec la manière face aux 76ers de Philadelphie (117-98). Portée par les 15 points et 16 rebonds de Kyle Kuzma, l’équipe de Washington a remporté son 23e match de la saison. Victoire également des Cleveland Cavaliers face aux Brooklyn Nets (114-107), malgré les 49 points combinés de Kyrie Irving (27) et James Harden (22).

Dans les autres rencontres de ce mardi, les Clippers de Nicolas Batum (32 points) ont dû batailler pour venir à bout des Pacers (139-133). Même constat pour les Grizzlies de Memphis, qui se sont offert le scalp du leader de la conférence Est, les Chicago Bulls (119-106).

Les résultats du MLK Day :

Kings 112 – 118 Rockets

Timberwolves 119 – 99 Warriors

Nuggets 102 – 125 Jazz

Celtics 104 – 92 Pelicans

Knicks 87 – 97 Hornets

Wizards 117 – 98 76ers

Cavaliers 114 – 107 Nets

Clippers 139 – 133 Pacers

Grizzlies 119 – 106 Bulls