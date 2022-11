Les Brooklyn Nets ont (enfin) viré Steve Nash du vestiaire. Qui dit licenciement dit recrutement : l’ancien coach des Boston Celtics à la rescousse ?

Et si c’était lui le sauveur de cette drôle d’équipe des Nets ? Ime Udoka serait le nom principal sur le tableau de Brooklyn pour remplacer Nash. On l’avait annoncé il y a quelques semaines (comme quoi Sport.fr c’est du solide), les jours du coach canadien étaient comptés si le début de saison ne correspondait pas à la hauteur de l’effectif des Nets. L’arrivée de l’ex coach bostonien ne devrait pas tarder selon ESPN (on parle d’une confirmation dans les prochaines 24h). Le seul point qui laisse encore planer le doute est le récent scandale qui implique Udoka dans une affaire de relation privée avec une femme du staff des Celtics.

Le coach parfait pour les divas de Brooklyn ?

Sur le plan sportif, Ime Udoka est une solution idéale pour éviter le naufrage. Les Nets feraient l’acquisition d’un coach qui transpirait la défense avec Boston l’an passé, capable de gérer avec brio l’égo des stars de l’équipe et qui a déjà bossé avec Kevin Durant et Kyrie Irving sous le maillot de Team USA. Pour l’instant rien n’est officiel, mais Joe Tsai (proprio de la franchise) redonnerait le sourire à Durant (qui avait demandé le départ de Nash cet été) et aux fans de Brooklyn, bien sur les nerfs à cause de ce début de saison pourri. Si signature il y a, Durant et Irving n’auront plus aucune excuse pour justifier les défaites.