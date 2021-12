Décimés par les cas de Covid-19 et les joueurs entrés dans le protocole sanitaire, les Brooklyn Nets ne sont pas en mesure d’aligner les huit joueurs requis par la NBA pour disputer la rencontre face à Portland ce soir.

Le Covid-19 et les protocoles sanitaires n’en finissent plus en NBA. Tous les jours des vingtaines de nouveaux cas sont rapportés et les reports de matchs commencent à se multiplier. La Grande Ligue vient d’annoncer le report de la rencontre de cette nuit entre les Brooklyn Nets et les Portland Trail Blazers. Et pour cause, la franchise de New York ne peut aligner une équipe de huit joueurs. Il s’agit du troisième match reporté pour les Nets qui comptent dix joueurs dans le protocole Covid dont ses stars James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving, qui devait faire son retour.