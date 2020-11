Désireux de récupérer une troisième star, Dallas pourrait se tourner vers Gobert. Selon ESPN, les Texans sont très chauds pour faire venir le Français.

Il n’est pas rare que Rudy Gobert se retrouve dans des rumeurs de transfert. Le All-Star affiche un excellent niveau depuis quelques saisons, assez pour que certains prétendants au titre se penchent sur le dossier. Ce vendredi, ESPN nous apprend que les Dallas Mavericks seraient sur le coup.

Un big three Européen ? Alors que son contrat expire en 2021, le Français pourrait ainsi être récupéré par Dallas. Le projet semble cohérent au Texas. Disposer de trois joueurs forts, et encore jeunes, le tout pour assurer un avenir brillant à la franchise. Ainsi, le français pourrait rejoindre Luka Doncic et Kristaps Porzingis, une équipe aux senteurs européennes, pour le plus grand bonheur des fans.