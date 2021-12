La superstar des Celtics, Jayson Tatum, a été placé dans le protocole sanitaire de la NBA. Il rejoint huit de ses coéquipiers.

Gros coup dur pour Boston. Les Celtics font devoir faire sans leur meilleur joueur Jayson Tatum ce soir face à Minnesota et pendant environ une semaine. En effet, l’ailier de 23 ans a été placé dans le fameux protocole sanitaire de la NBA. JT va ainsi manquer son premier match de la saison, lui qui cumule 25,6 points, 8,6 rebonds et 3,8 passes décisives de moyenne par match cette saison. Il est le neuvième joueur de la franchise bostonienne à être placé à l’isolement après Enes Freedom (anciennement Enes Kanter), Bruno Fernando, Justin Jackson, C.J. Miles, Aaron Nesmith, Josh Richardson, Dennis Schroder et Grant Williams. Les règles de la NBA stipulent que les joueurs en protocole anti-Covid

doivent se placer à l’isolement pour dix jours jusqu’à ce qu’ils enregistrent deux tests négatifs sur une période de 24 heures. Mais ces règles devraient changer à partir d’aujourd’hui, selon Adrian Wojnarowski. L’insider NBA indique que les joueurs et coachs vaccinés pourront quitter la quarantaine après six jours.