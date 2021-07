Neuvième médaille pour l’Equipe de France dans ces Jeux Olympiques 2020 et elle est en aviron. Chez les filles, Claire Bové et Laura Tarantola sont vices-championnes olympiques.

Les Françaises ont décroché la médaille d’argent cette nuit dans les épreuves d’aviron dans la catégorie du deux de couple poids léger. Après le titre de Mathieu Androdias et Hugo Boucheron chez les garçons, les filles ont réussi une très belle performance en s’imposant devant la paire néerlandaise Marieke Kaijser et Ilse Paulis, vice-championnes du monde, qui ont fait l’essentiel de la course en tête. Les tricolores ont seulement été devancé par les Italiennes Valentina Rodini et Federica Cesarini qui décrochent l’or olympique. Une superbe récompense pour nos Bleues qui offrent la neuvième médaille à la France depuis le début de ces Jeux.

Or: Italie (Valentina Rodini, Federica Cesarini)

Argent: France (Laura Tarantola, Claire Bove)

Bronze: Pays-Bas (Marieke Keijser, Ilse Paulis)

