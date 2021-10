Toyota a annoncé ce jeudi qu’Elfyn Evans et Kalle Rovanperä seraient alignés à plein temps dans le Championnat WRC de 2022, tandis que Sébastien Ogier et Esapekka Lappi se partageront la troisième voiture.

Le constructeur japonais a ainsi officialisé un quatuor attendu pour le championnat du monde WRC de 2022.

Elfyn Evans et Kalle Rovanperä seront les deux pilotes engagés à plein temps avec l’écurie, tandis que de son côté, le Français Sébastien Ogier et Esapekka Lappi se partageront la troisième voiture. « Je serai heureux de pouvoir passer plus de temps avec ma famille après cette année mais, en même temps, je suis très heureux de pouvoir rester avec Toyota et d’avoir l’opportunité de participer à quelques rallyes l’an prochain », a déclaré le Français Sébastien Ogier.

Si son programme n’est pour l’heure pas précisé, le septuple champion du monde pourrait en revanche bien participer au Rallye Monte-Carlo tandis que Lappi devrait lui prendre le volant au GP de Finlande.