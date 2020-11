Sextuple champion du monde de rallye, Sébastien Ogier annonce une prolongation d’une année supplémentaire avec son constructeur Toyota.

Ce vendredi, le pilote français a confirmé la nouvelle et sera donc bien au volant d’une Toyota dans quelques mois pour le début du Championnat du monde de rallye 2021. « Je ne voulais pas que cette saison raccourcie soit ma dernière en WRC. Nous avons fait de bonnes performances avec la Toyota Yaris et je veu continuer à travailler avec l’équipe et me battre pour un autre titre l’an prochain », a annoncé le sextuple champion du monde via son compte Twitter.

Dans une saison raccourcie par la crise sanitaire, Ogier pointe aujourd’hui à la deuxième place du classement derrière le Britannique Elfyn Evans. La saison 2020 se poursuit début décembre à Monza en Italie.