A quel point attendiez-vous cette première victoire en championnat du monde et que ce record signifie-t-il pour vous ?

« Je sentais qu’on pouvait se battre pour la victoire lors de certains rallyes mais je ne voulais pas me mettre trop de pression là-dessus, juste piloter et essayer de viser la meilleure position possible, la victoire. Juste la laisser venir quand et si elle le devait. (…) C’est quelque chose de spécial mais je ne pense pas beaucoup aux records. Ceci dit, c’était chouette quand Jari-Matti Latvala m’a dit qu’il voulait que ça soit moi qui batte son record. Ca veut dire beaucoup. »

Comment s’est déroulé votre dimanche ?

« Aujourd’hui, il fallait juste garder un certain rythme pour assurer mon pilotage et ne pas faire d’erreur en ralentissant trop. Ca c’est bien passé. Étonnamment, je ne ressentais pas tellement de pression. C’était assez calme dans la voiture, agréable. Après, ça a été un grand soulagement de finalement gagner. On sent la pression se relâcher, ça fait du bien. Je ne crois pas avoir pleuré, mon père (l’ancien pilote Harri Rovanperä, ndlr) faisait déjà ça très bien (rires) ! »

En parlant de votre père, il n’a gagné qu’une fois en WRC, en Suède en 2001 avec Peugeot. Vous visez certainement plus ?

« J’espère bien ! Ca augmente ma confiance mais il y a encore beaucoup à faire parce qu’on n’a pas énormément d’expérience. Il faut continuer ainsi, à bien piloter, essayer de réaliser des courses propres et espérer plus de podiums. »

Propos recueillis en conférence de presse virtuelle.