Après une longue course à rebondissements, l’Américain Colton Herta a remporté ce samedi la course d’IndyCar sur le circuit routier d’Indianapolis.

Colton Herta, 22 ans, signe ainsi sa première victoire de cette saison, la 7e victoire dans cette discipline. Un coup de génie, après avoir choisi de s’arrêter tôt pour chausser des pneus pluie puis à nouveau en fin de course pour remettre des pneus de même type alors que les conditions météo se dégradaient à nouveau… »Cela nous a beaucoup aidé. Nous avons pu gagner beaucoup de places », a-t-il déclaré.

Il a devancé ce samedi sur le circuit d’Indianapolis le Français Simon Pagenaud et l’Australien Will Power. Au championnat, Will Power mène toujours la danse avec 169 points, devant l’Espagnol Alex Palou (154), le Néo-Zélandais Scott McLaughlin (153) et l’Américain Josef Newgarden (140).

La course a été retardée de plus de 45 minutes par la pluie et un orage.