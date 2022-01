Le Français Sébastien Loeb (Prodrive) a remporté ce dimanche la 7e étape du Dakar 2022, lors d’une spéciale de 402 km entre Ryad et al-Dawadimi. Une victoire qui lui a permis de reprendre la deuxième place au classement derrière le leader Nasser al-Attiyah (Toyota).

« On a eu des problèmes de pression sur les 50 derniers km, la voiture n’avance plus, accélère… On se demandait si elle n’allait pas finir par s’arrêter à trois kilomètres de l’arrivée » a déclaré le Français, qui a repris 5 minutes au leader.

Audi a de son côté fait sensation en amenant ses trois voitures hybrides dans le top 10 ce dimanche.