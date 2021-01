Le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) a remporté la deuxième étape du Dakar 2021 en catégorie auto, devant les deux Mini de Stéphane Peterhansel et Carlos Sainz, ce lundi entre Bisha et Wadi ad-Dawasir, en Arabie saoudite.

Le triple vainqueur du Dakar a terminé les 457 kilomètres de la spéciale en 4 h 03 min 14 sec. Il a devancé les deux pilotes de l’écurie Mini Stéphane Peterhansel et Carlos Sainz qui ont respectivement terminé à 2 min 35 sec et 9 min 17 sec du vainqueur du jour. « Super spéciale, magnifiques paysages. Et vraiment équilibrée entre la vitesse, les dunes et la navigation« , a expliqué à son arrivée Peterhansel.

Au classement général, Peterhansel devance Sainz, tenant du titre, de 6 minutes 37 secondes, et Al-Attiyah de 9 minutes 14.





Les classements de la 2e étape

AUTOS

Classement de la 2e étape:

1. Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QAT/FRA/Toyota) 4 h 03:14.

2. Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (FRA/FRA/Mini) à 2:35.

3. Carlos Sainz/Lucas Cruz (ESP/ESP/Mini) 9:17.

4. Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (KSA/GER/Toyota) 10:24.

5. Mathieu Serradori/Fabian Lurquin (FRA/BEL/Century) 10:27.

6. Sébastien Loeb/Daniel Elena (FRA/MON/Brx) 16:53.

7. Brian Baragwanath/Taye Perry (RSA/RSA/Century) 17:21.

8. Jakub Przygonski/Timo Göttschalk (POL/GER/Toyota) 17:49.

9. Vladimir Vasilyev/Dmitro Tsyro (RUS/UKR/Mini) 20:38.

10. Bernhard Ten Brinke/Tom Colsoul (NED/BEL/Toyota) 21:38.

…

Classement général (après la 2e des douze étapes):

1. Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (FRA/FRA/Mini) 7 h 17:18.

2. Carlos Sainz/Lucas Cruz (ESP/ESP/Mini) à 6:37.

3. Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QAT/FRA/Toyota) 9:14.

4. Mathieu Serradori/Fabian Lurquin (FRA/BEL/Century) 14:21.

5. Jakub Przygonski/Timo Göttschalk (POL/GER/Toyota) 24:27.

6. Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (KSA/GER/Toyota) 27:32.

7. Sébastien Loeb/Daniel Elena (FRA/MON/Brx) 36:40.

8. Brian Baragwanath/Taye Perry (RSA/RSA/Century) 37:51.

9. Bernhard Ten Brinke/Tom Colsoul (NED/BEL/Toyota) 41:49.

10. Nani Roma/Alexandre Winocq (ESP/FRA/Brx) 41:55.

…

. MOTOS

Classement de la 2e étape:

1. Joan Barreda Bort (ESP/Honda) 4 h 17:56.

2. Ricky Brabec (USA/Honda) à 3:55.

3. Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) 6:02.

4. Ross Branch (BOT/Yamaha) 11:54.

5. Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHI/Honda) 12:06.

6. Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) 12:42.

7. Stefan Svitko (SVK/Ktm) 14:15.

8. Luciano Benavides (ARG/Husqvarna) 15:21.

9. Daniel Sanders (AUS/Ktm) 16:31.

10. Xavier De Soultrait (FRA/Husqvarna) 17:24.

…

Classement général (après la 2e des douze étapes):

1. Joan Barreda Bort (ESP/Honda) 8 h 15:38.

2. Ricky Brabec (USA/Honda) à 6:23.

3. Ross Branch (BOT/Yamaha) 6:37.

4. Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) 7:16.

5. Xavier De Soultrait (FRA/Husqvarna) 8:25.

6. Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) 8:34.

7. Luciano Benavides (ARG/Husqvarna) 9:07. (pénalité: 1:00.)

8. Skyler Howes (USA/Ktm) 9:31.

9. Stefan Svitko (SVK/Ktm) 10:23.

10. Lorenzo Santolino (ESP/Sherco Factory) 10:51.