Le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota) a remporté sa quatrième victoire d’étape sur le Dakar 2021 ce lundi sur la 8ème spéciale entre Sakaka et Neom en Arabie Saoudite.

Arrivé en 2h56 minutes et 56, Nasser Al-Attiyah a devancé l’Espagnol Carlos Sainz (Mini) de 52 secondes et le Français Stéphane Peterhansel de 3 minutes 3. Ce dernier conserve néanmoins la première place au classement général avec 4 minutes 50 secondes d’avance sur le vainqueur du jour et Sainz.

La 9ème étape de ce mardi emmènera les concurrents sur les bords de la mer rouge pour une étape longue de 579 kilomètres.