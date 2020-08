Le Japonais Takuma Sato a remporté pour la deuxième fois de sa carrière les 500 Miles d’Indianapolis ce dimanche en dépassant le Néo-Zélandais Scott Dixon à 20 tours de la fin.

Sato, 43 ans, parti de la troisième position sur la grille de départ juste derrière Dixon et Marco Andretti a surgi au meilleur moment au volant de sa Rahal Letterman. “C’est incroyable, merveilleux, je suis tellement heureux de gagner une nouvelle fois“, a déclaré Sato au micro de la chaîne de télévision NBC. Le coup est plus difficile a encaissé pour Scott Dixon. Leader pendant toute la course, le pilote néo-zélandais s’est fait doubler à 20 tours de la fin.

Bien loin derrière en revanche, Simon Pagenaud, vainqueur l’an passé, n’a pu faire mieux que 22e, juste derrière l’Espagnol Fernando Alonso. Enfin Marco Andretti (parti en pole position), a terminé à la 13ème place.