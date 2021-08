Victoire pour la Toyota numéro 7 ce dimanche après-midi sur les 24 Heures du Mans. Un succès mérité après des échecs en 2017, 2019 et 2020.

Piloté par le Britannique Mike Conway, le Japonais Kamui Kobayashi et l’Argentin José Maria Lopez, la Toyota numéro 7 remporte cette mythique course sans être vraiment inquiétée. Une nouvelle victoire pour le constructeur nippon qui enregistre la quatrième victoire de son histoire sur le circuit du Mans. Une autre Toyota, la numéro 8 avec Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley obtient la deuxième place, alors que l’Alpine, la N.36 des Français Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere et du Brésilien André Negrao, complète le podium. Parti en pole position dès ce samedi à partir de 16 h 13, la numéro 7 n’a jamais perdu sa place et a maîtrisé la course de bout en bout.