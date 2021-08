L’Alpine N.36 a surpris les Toyota, favorites des 89e 24 Heures du Mans dans la catégorie reine des Hypercars, en signant dans les derniers instants le meilleur temps des essais libres 3 jeudi après-midi sur le circuit de la Sarthe.

Avec son chrono de 3 min 26 sec 594/1000, le Français Nicolas Lapierre a placé les siens 1 sec 470/1000 devant la Toyota N.7 et 1 sec 666/1000 devant la N.8. Point noir pour cette dernière, après quelques frayeurs pour le Suisse Sébastien Buemi, le Japonais Kazuki Nakajima a heurté les barrières en sortant de piste au virage d’Indianapolis dans la dernière demi-heure de roulage, endommageant l’arrière de son véhicule. La quatrième Hypercar, la Glickenhaus N.708, est pointée à 2 sec 134/1000 mais a bouclé moitié moins de tours que ses rivales (14 seulement). Sa voiture sœur, la N.709, victime d’un problème de moteur, n’est 28e après 12 tours.

En LMP2, avantage à l’Oreca N.38 de Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa et Anthony Davidson, à 3 sec 619/1000, au terme d’essais réduits à 2h30 au lieu de 3 heures par deux drapeaux rouges. La prochaine séance de 21h00 à 21h30 (19h00-19h30 GMT), l’Hyperpole, déterminera les trois premières lignes sur la grille de départ dans chacune des quatre catégories (Hypercar, LMP2, LMGTE Pro et LMGTE Am), avant les essais libres 4 de 22h00 à minuit (20h00-22h00).

Classement des essais libres 3 :

1. André Negrao – Nicolas Lapierre – Matthieu Vaxiviere (BRA-FRA-FRA/Alpine N.36/Hypercar) 3:26.594

2. Mike Conway – Kamui Kobayashi – José Maria Lopez (GBR-JPN-ARG/Toyota N.7/Hypercar hybride) 3:28.064

3. Sébastien Buemi – Kazuki Nakajima – Brendon Hartley (SUI-JPN-NZL/Toyota N.8/Hypercar hybride) 3:28.260

4. Luis Felipe Derani – Franck Mailleux – Olivier Pla (BRA-FRA-FRA/Glickenhaus N.708/Hypercar) 3:28.728

5. Roberto Gonzalez – Antonio Felix Da Costa – Anthony Davidson (MEX-POR-GBR/Oreca N.38/LMP2) 3:30.213

…

28. Ryan Briscoe – Richard Westbrook – Romain Dumas (AUS-GBR-FRA/Glickenhaus N.709/Hypercar) 3:36.941

32. Kévin Estre – Neel Jani – Michael Christensen (FRA-SUI-DEN/Porsche N.92/LMGTE Pro) 3:48.126

35. Julien Andlauer – Dominique Bastien – Lance Arnold (FRA-USA-GER/Porsche N.88/LMGTE Am) 3:50.167