Grand succès aussi bien sur le circuit qu’auprès du public, le GP Explorer est disponible sur YouTube, après avoir passé le million en direct sur Twitch.

La course automobile du Grand Prix Explorer, organisée par Squeezie, semble être une réussite sur tous les plans. L’évènement s’est hissé à la hauteur des courses professionnelles dans la réalisation. Mais c’est surtout le public qui a été au rendez-vous. Rien que sur place, quelque 40 000 personnes ont fait le déplacement.

Surtout, la diffusion du GP Explorer ne pouvait pas avoir lieu autrement que sur Twitch avec la présence de vidéastes et de streamers en vogue parmi les coureurs. Et le succès a répondu présent, avec la barre mythique du million de viewers dépassée en direct. Une performance rare, qui place cette transmission devant certaines chaînes de télévision.

Désormais, la retransmission du GP Explorer passe sur YouTube. De quoi augmenter encore le nombre total de vues. Cela renforce aussi la tendance à un nouveau mode de consommation des divertissements. Visible depuis les smartphones et tablettes, cette course correspond finalement bien à ses participants et à leur public.

D'autant que Squeezie annonce déjà être partant pour deux éditions supplémentaires de son Grand Prix.