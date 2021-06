L’Américaine Sydney McLaughlin a décroché sa qualification pour les JO de Tokyo en s’offrant le record du monde du 400 m haies, dimanche à Eugene (Oregon), en conclusion des sélections olympiques américaines qui ont confirmé les ambitions retrouvées de « Team USA ».

A moins d’un mois du coup d’envoi de la quinzaine de Tokyo (23 juillet-8 août), l’athlétisme américain a frappé les esprits lors de ses « trials » avec pas moins de deux records du monde et une collection de performances historiques. En ouverture de ces sélections, avec un jet à 23,37 m, Ryan Crouser avait effacé des tablettes le vieux record du monde datant de 1990 du poids de Randy Barnes (23,12 m). Elles se sont refermées sur un autre record du monde, celui du 400 m haies féminin. Sydney McLaughlin est devenue à seulement 21 ans la première femme à passer sous la barre mythique des 52 secondes avec un chrono de 51 sec 90/100e, soit 26/100e de mieux que le précédent record du monde de sa compatriote Dalilah Muhammad, qui a terminé 2e dimanche.

« C’est une journée que je n’oublierai jamais (…) J’ai su dès que je me suis réveillée que cela serait une superbe journée », a assuré McLaughlin qui avait participé à 17 ans aux JO de Rio, où elle avait été éliminée en demi-finales. Après lui avoir dérobé son record du monde, McLaughlin semble destinée à succéder au palmarès olympique à Dalilah Muhammad, championne olympique 2016 et championne du monde 2019 qui a connu un début de saison perturbé par le Covid-19 et des blessures.