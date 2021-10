🗺 C'est ici que tu récolteras le fruit de tes efforts engagés depuis des semaines.

Découvre le nouveau parcours du Schneider Electric Marathon de Paris 2021 👀



The fruits of your effort will get you over the line.

Discover the new route of the @parismarathon 👀#ParisMarathon pic.twitter.com/bB9T7V5a5m