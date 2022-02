#WorldRecordAlert 📣



Yalemzerf Yehualaw 🇪🇹 sets a world 10km record at in Castellón de la Plana, Spain, clocking the distance in 29:14.



The 22-year-old sliced 24 seconds from Kalkidan Gezahegne’s world record.



📸 NN Running pic.twitter.com/UcXOemk6cj