Impressionnant dans le dernier tour, le Marocain s’est imposé devant l’Ethiopien Lamecha Girma et le Kenyan Benjamin Kigen.

Soufiane el-Bakkali a remporté l’or ce lundi sur 3000 m steeple avec un chrono de 8:08.90. Il devance l’Ethiopien Lamecha Girma (8:10.38) et le Kenyan Benjamin Kigen (8:11.45). A 25 ans, le Marocain réalise le plus grand exploit de sa carrière et met fin à l’hégémonie kényane sur la distance.

Il s’agit de la première médaille pour le Maroc dans ces Jeux Olympiques de Tokyo.