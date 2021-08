Le Kényan Eliud Kipchoge a remporté la médaille d’or au marathon des JO de Tokyo, ce dimanche à Sapporo, décrochant ainsi son deuxième sacre olympique après celui de Rio en 2016.

Eliud Kipchoge a remporté le marathon des JO de Tokyo en 2 h 08’38 », devant Abdi Nageeye et Bashir Abdi. Grâce à ce succès, Eliud Kipchoge est devenu le troisième homme de l’histoire à conserver son titre olympique sur cette épreuve après l’Éthiopien Abebe Bikila (1960 et 1964) et l’Est-Allemand Waldemar Cierpinski (1976 et 1980).