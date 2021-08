Fin des demi-finales du 200 m ce mardi après-midi avec le Canadien Andre de Grasse qui termine en tête avec le meilleur chrono.

Vice-champion olympique sur 100 m il y a deux jours, le Canadien s’est qualifié de belle manière pour la grande finale du 200 mètres en terminant premier de sa demi-finale. De Grasse s’offre un chrono en 19 sec 73 nouveau record du Canada et retrouvera les favoris en finale. Le jeune américain de 17 ans seulement Erriyon Knighton et prodige du sprint assure la qualif en 20 sec 02, tout comme le grand favori Noah Lyles qui s’est fait peur. Lyles facile dans sa course a décéléré et termine deuxième de sa demie en 19 sec 99.