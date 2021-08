La Française Alexandra Tavernier s’est qualifiée pour la finale du marteau des Jeux Olympiques de Tokyo.

Sous une chaleur de plomb (31°, 93% d’humidité) malgré un concours débuté à 9h10 du matin, la vice-championne d’Europe a eu la bonne idée de ne pas s’éterniser dans le stade olympique et a validé son ticket pour la finale de mardi à sa deuxième tentative avec un jet à 73,51 m, la qualification étant fixée à 73,50 m.

« Là, je vais me mettre au frais dans un bain froid et je penserai à la finale après, a-t-elle ajouté. J’ai vraiment pris un coup de chaud et je ne me sens pas très bien », a déclaré la Française après ces qualifications.