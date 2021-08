Voici la liste des Français en lice vendredi et samedi durant les Jeux paralympiques de Tokyo.

Vendredi 27 août

. Para athlétisme

Mandy François-Elie, 200 mètres T37

Julien Casoli, séries du 5.000 mètres T54

Ronan Pallier, saut en longueur T11

. Para aviron

Nathalie Benoit, séries skiff PR1 W1x

Perle Bouge et Christophe Lavigne, séries deux de couple PR2 Mix2X

Margot Boulet, Erika Sauzeau, Antoine Jesel, Rémy Taranto et Robin Le Barreau (barreur), séries du quatre barré mixte PR3 Mix4+

Para cyclisme

Dorian Foulon, poursuite individuelle C5

Kevin Le Cunff, poursuite individuelle C5

Alexandre Léauté, kilomètre C1-C3

Marie Patouillet, 500 mètres départ arrêté C4-5

. Para équitation

Anne-Frédérique Royon, dressage Grand Prix individuel Grade I

Chiara Zenati, dressage Grand Prix individuel Grade III

. Escrime fauteuil

Romain Noble, Yohan Peter, Damien Tokatlian Maxime Valet, épée par équipe hommes

. Para judo

Sandrine Martinet, -48kg

. Para natation

Alex Portal, 400 mètres nage libre S13

Nathan Maillet, 200 mètres nage libre S14

. Rugby fauteuil

France – Danemark

.Para tennis de table

Anne Barneoud Classe 7, phase de groupes, éventuels huitième et quart de finale

Matéo Boheas Classe 10, phase de groupes

Lucas Créange Classe 11, quart de finale

Léa Ferney Classe 11, phase de groupes et éventuel quart de finale

Thu Kamkasomphou Classe 8, quart de finale

Fabien Lamirault Classe 2, quart de finale

Gilles de La Bourdonnaye Classe 10, phase de groupes

Floran Merrien Classe 3, huitième de finale et éventuel quart

Stéphane Molliens Classe 2, huitième de finale et éventuel quart

Nicolas Savant-Aira Classe 5, quart de finale

. Para tir à l’arc

Julie Chupin, tour de classement de l’épreuve individuelle Arc à poulies

Daniel Lelou, tour de classement de l’épreuve individuelle Arc à poulies

Eric Pereira, tour de classement de l’épreuve individuelle Arc à poulies

Guillaume Toucoullet, tour de classement de l’épreuve individuelle Arc classique

. Tennis fauteuil

Gaëtan Menguy, premier tour en simple

Frédéric Cattaneo, premier tour en simple

Charlotte Fairbank et Emmanuelle Morch, premier tour en double

Samedi 28 août

. Para athlétisme

Dimitri Jozwicki, 100 mètres T38

Timothée Adolphe, séries du 400 mètres T11

Trésor Makunda, séries du 400 mètres T11

Marie-Amélie Le Fur, saut en longueur T64

Typhaine Solde, saut en longueur T64

Julien Casoli, éventuelle finale du 5.000 mètres T54

. Para aviron

Nathalie Benoit, repêchages skiff PR1 W1x

Perle Bouge et Christophe Lavigne, repêchage deux de couple PR2 Mix2X

Margot Boulet, Erika Sauzeau, Antoine Jesel, Rémy Taranto et Robin Le Barreau (barreur), repêchages du quatre barré mixte PR3 Mix4+

. Boccia

Samir Van Der Beken, phase de groupes BC3

. Para cyclisme

Raphaël Beaugillet (pilote : François Pervis), kilomètre B (tandem)

Dorian Foulon, Kevin Le Cunff et Alexandre Leauté, vitesse par équipes C1-5

. Para équitation

Céline Gerny, dressage passage Grade II pour l’épreuve par équipe

Anne-Frédérique Royon, dressage passage Grade I pour l’épreuve par équipe

Chiara Zenati, dressage passage Grade III pour l’épreuve par équipe

. Escrime fauteuil

Damien Tokatlian, fleuret catégorie A

Maxime Valet, fleuret catégorie B

. Para judo

Nathan Petit -81kg

. Para natation

Emeline Pierre, 100 mètres nage libre S10

. Rugby fauteuil

Demi-finale éventuelle de l’équipe de France

. Tennis fauteuil

Charlotte Fairbank, premier tour en simple

Emmanuelle Morch, premier tour en simple

Frédéric Cattaneo, éventuel deuxième tour en simple (peut se dérouler dimanche aussi)

Stéphane Houdet, deuxième tour en simple (peut se dérouler dimanche aussi)

Gaëtan Menguy, éventuel deuxième tour en simple (peut se dérouler dimanche aussi)

Nicolas Peifer, deuxième tour en simple (peut se dérouler dimanche aussi)

. Para tennis de table

Fabien Lamirault, demi-finale éventuelle Classe 2

Stéphane Molliens, demi-finale éventuelle Classe 2

Floran Merrien, demi-finale et finale éventuelles Classe 3

Maxime Thomas, demi-finale éventuelle Classe 4

Nicolas Savant-Aira, demi-finale éventuelle Classe 5

Anne Barneoud, demi-finale éventuelle Classe 7

Thomas Bouvais, demi-finale éventuelle Classe 8

Thu Kamkasomphou, demi-finale éventuelle Classe 8

Matéo Boheas, demi-finale éventuelle Classe 10

Gilles de La Bourdonnaye, demi-finale éventuelle Classe 10

Lucas Créange, demi-finale éventuelle Classe 11

Léa Ferney, demi-finale éventuelle Classe 11

. Para triathlon

Annouck Curzillat PTVI (guide Céline Bousrez)

Antoine Perel PTVI (guide Olivier Lyoen)

Thibaut Rigaudeau PTVI (guide Cyril Viennot)

Alexis Hanquinquant PTS4