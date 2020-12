L’audience du 17 décembre qui devait se tenir devant le tribunal de Montbéliard dans le cadre d’une plainte de l’athlète Ophélie Claude-Boxberger pour « empoisonnement » contre son ex-entraîneur et beau-père Alain Flaccus a été reportée, ont annoncé ce jeudi les avocats des deux parties à l’AFP.

Pour rappel,Ophélie Claude-Boxberger, spécialiste du 3.000 m steeple, a été contrôlée positive à l’EPO en septembre 2019 et est suspendue provisoirement depuis le 4 novembre 2019 par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Son ex-entraîneur et beau-père Alain

Flaccus s’est lui-même accusé pendant plusieurs mois de lui avoir injecté le produit à son insu, avant de changer de version et de faire marche arrière fin juin auprès de l’AFP, puis en septembre lors d’une nouvelle audition devant l’AFLD.

Un nouvel événement est venu accabler Alain Flaccus. Ophélie Claude-Boxberger l’a en effet accusé de « viol aggravé » lorsqu’elle était mineure et a même porté plainte. Ce dernier nie toute atteinte sexuelle.