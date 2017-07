Wimbledon : des Français outsiders ?

Wimbledon commence ce lundi. La troisième levée du Grand Chelem pour les Français qui vont tenter d'oublier un Roland-Garros raté et accomplir de belles choses sur le gazon anglais. Tsonga, Monfils, Simon, Pouille, tous devront se montrer à la hauteur.

Wimbledon commence la semaine prochaine et les performances des Frenchies seront attendues avec beaucoup d'impatience. Tous doivent rattraper un très mauvais Roland-Garros à commencer par JO-Wilfried Tsonga.



Sorti dès le premier tour par le 91e mondial sur la terre-battue parisienne, le Manceau est très attendu sur cette édition. En effet, il a rarement déçu à Wimbledon avec un bilan plus que positif. Ses meilleures prestations sont deux demi-finales en 2011 et 2012 contre Djokovic et Murray. L'année dernière il était tombé sur un os en quart de finale en là personne d'Andy Murray.



Malgré tout, le joueur de 32 ans possède un jeu pour l'herbe avec ses attaques et sa prise de balle tôt surtout en coup droit. Il reste sur un deuxième tour au Queen's mais s'est imposé face à Milos Raonic lors d'une compétition comptant pour une exhibition. Le numéro 10 mondial fera donc parti des outsiders dans un tournoi ou aucun réel favori ne se dégage. L'année ou jamais pour faire un très très gros coup ?





Gasquet - Pouille : une belle surprise en approche ?



Avec le numéro un français, Lucas Pouille et Richard Gasquet peuvent réaliser un bon parcours aux internationaux d'Angleterre. Les deux joueurs restent sur de belles performances avec une demi-finale pour Richard Gasquet et un quart pour Lucas Pouille.



Agé de 23 ans, il est considéré par beaucoup comme le futur du tennis tricolore et est capable de très bien jouer sur gazon. En plus de cela, ses derniers matchs sont encourageants avec une finale à Stuttgart et un deuxième tour à Halle.



Pour le deuxième tricolore, à 31 ans il reste sur une demi-finale à Halle et est encore en course sur le gazon d'Eastbourne. Une préparation parfaite pour le Bitterois. L'année dernière il avait atteint les huitièmes de finale face à son compatriote Jo-Wilfried Tsonga.





Simon - Monfils : objectif deuxième semaine



Pour Gilles Simon et Gaël Monfils, une belle performance serait de rester dans le tournoi jusqu'à la deuxième semaine à savoir un huitième de finale. Jamais au cours de leur carrière, les deux frenchies n'ont fait mieux qu'un troisième tour.



Pourtant ils ont souvent eu des matchs à leur portée mais la surface n'est pas vraiment la spécialité des tricolores. Sur les derniers résultats, Gaël Monfils a été sorti au premier tour de Halle et s'est malgré tout qualifié pour les quarts de finale à Eastbourne. Pour le Niçois Gilles Simon il s'est fait sortir au 1er tour par le jeune Russe Karen Khachanov à Halle en Allemagne.



Greg Zerbone