Andy Murray rassure son public

Andy Murray s''est montré sérieux, appliqué mais aussi et surtout rassurant aujourd'hui sur le court central de Wimbledon. L'Ecossais s'impose face à l'invité sorti des qualifications Bublik. Victoire en trois manches 6-1 / 6-4 / 6-2. Prochaine étape contre le fantasque allemand Dustin Brown.



