3 heures de combat pour une victoire de Konta

Cela fut très difficile mais la Britannique Johanna Konta s'est qualifiée pour le 3e tour au terme d'une magnifique victoire face à la jeune Vekic. Un match qui a duré plus de trois heures pour au finale un succès en trois manches 7-6 / 4-6 / 10-8. Une rencontre qui a été exceptionnelle entre deux joueuses qui n'ont jamais rien lâché. Au prochain tour, la numéro 7 mondiale retrouvera la joueuse grecque Sakkari.



📸 The moment you win after a 3 hour 10 minute epic#Wimbledon #Konta pic.twitter.com/8AfuoVwRRj