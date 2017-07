La N°3 mondiale Pliskova s’arrête (encore) au 2ème tour

La Tchèque Karolina Pliskova, N°3 mondiale, a été éliminée dès le 2ème tour du tournoi de Wimbledon jeudi face à la Slovaque Magdalena Rybarikova (N°87), 3-6, 7-5, 6-2. Il s’agit de sa cinquième défaite d’affilée au 2ème tour sur le gazon londonien.



Le tournoi de Wimbledon s'arrête dès la première semaine pour Karolina Pliskova. La Tchèque, 3ème joueuse mondiale, a été éliminée jeudi au 2ème tour par la Slovaque Magdalena Rybarikova (87ème mondiale), 3-6, 7-5, 6-2. Dès la seconde manche, Rybarikova (28 ans) a complètement imposé son rythme à Pliskova, semblant retrouver de bonnes sensations après une saison dernière perturbée par des problèmes au poignet et au genou qui l'avaient tenue éloignée des courts pendant de longs mois.



C'est la cinquième année consécutive que Karolina Pliskova (25 ans) perd à ce stade du tournoi du Grand Chelem londonien. Pourtant, tous les voyants semblaient au vert pour que la Tchèque réalise enfin un bon Wimbledon : elle avait notamment remporté le tournoi WTA d'Eastbourne le week-end dernier et atteint les quarts et demi-finales des deux premiers tournois du Grand Chelem (Open d'Australie en janvier et Roland-Garros en juin).



Au prochain tour, Magdalena Rybarikova, qui vient de signer sa 15ème victoire en 16 matchs sur gazon cette saison, affrontera l'Ukrainienne Lesia Tsurenko pour tenter d'accéder aux huitièmes de finale pour la première fois de sa carrière (en 2015, elle s'était arrêtée au 3ème tour).