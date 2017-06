Thiem-Djokovic: duel volcanique sur la terre de Roland

C'est un énorme choc qui s'annonce en quart de finale de Roland-Garros cet après-midi. L'Autrichien Dominic Thiem retrouve le Serbe Novak Djokovic pour une place dans le dernier carré. Un match très attendu, qui pourrait nous offrir une des plus belles parties de la quinzaine.

Tout le monde attendait ce match avec impatience après le tirage au sort effectué il y a deux semaines. Les deux joueurs ont chacun passer leur tour pour se retrouver en quart de finale de Roland-Garros. Ce match représente l'avenir surtout du côté de l'Autrichien. Agé de 23 ans, Thiem est en train de prouver qu'il pourrait avoir sa place dans le top 3 dans quelques années. Il est impressionnant depuis le début du tournoi et n'a perdu aucun set. Ses adversaires, Tomic, Bolelli, Johnson et Zeballos.



La tête de série numéro 6 du tournoi a énormément progressé sur terre battue et reste sur une saison de terre à couper le souffle. Son parcours sur cette surface est de très haut niveau avec une finale à Barcelone, Madrid ainsi qu'une demie du côté de Rome. Cette saison il est le seul joueur à avoir battu Rafael Nadal sur terre. Une performance qui forge le respect.



Cet après-midi l'Autrichien devra gravir une montagne en la personne de Novak Djokovic qu'il n'a tout simplement jamais battu. Leur dernier duel remonte à trois semaines où le numéro deux mondial s'était imposé en deux sets. A Roland-Garros, ils se sont joués l'année dernière en demi-finale avec une leçon infligée par Nole 6-2 / 6-1 / 6-4.



Cette année, la donne est différente et l'Autrichien n'est plus le même comme l'explique son coach Gunter Bresnik: "Par rapport à 2016, il est plus fort physiquement et mentalement. Sa progression se fait naturellement, avec beaucoup de matchs et de plus en plus de maturité. En revanche, je ne sais pas s'il est déjà capable d'enchaîner deux demi-finales consécutives sur un Grand chelem. Il est prêt à gagner sept matchs d'affilée, mais le problème ici a pour noms Djokovic et Nadal ! Il faudra sans doute battre les deux pour espérer aller en finale. Et c'est un pronostic très risqué".







Djokovic veut la jouer à l'expérience



Novak Djokovic va tenter de passer cet obstacle autrichien. Pour cela, le Serbe va s'appuyer sur son expérience et la stat qui lui montre que jamais en 5 face à face, il n'a connu la défaite face à lui: "Ne jamais avoir perdu contre un joueur, cela peut aider. Même si je crois qu'il va probablement améliorer son jeu et essayer de donner le meilleur pour relever le défi. Il faudra que je sois prêt. Mais le fait de l'avoir toujours battu me donne confiance, a annoncé le résident monégasque.



Au niveau du parcours il n'est pas irréprochable. Loin d'un Rafael Nadal et même Dominic Thiem qui se sont jusque-là baladés sur la terre, "Nole" a dû batailler à plusieurs reprises pour s'imposer. Celui qui resplendissait lors de son sacre en 2016 est même allé jusqu'à un cinquième set pour se débarrasser de Diego Schwartzman au troisième tour. En huitièmes face à Ramos-Vinolas, l'ancien numéro 1 mondial a certes renoué avec la victoire en trois sets, mais il en est passé par une première manche totalement indécise jusqu'à la fin du tie-break.



Un match qui pourrait représenter beaucoup et prouver au Big Four que la nouvelle génération se rapproche dangereusement. Quoi qu'il arrive le vainqueur de ce gros duel affrontera un espagnol en demi, à savoir Pablo Carreno Busta où et cela semble plus plausible le favori Rafael Nadal. Djokovic et Thiem sont prévues en deuxième sur le Suzanne-Lenglen juste après le match de Caroline Wozniacki et Ostapenko.





Greg Zerbone