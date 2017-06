Simona Halep rejoint le dernier carré

Simona Halep se qualifie pour la deuxième demi-finale à Roland-Garros. La Roumaine est venu à bout d'Elina Svitolina dans un match plein de suspense.

Elle est passée tout prête de la défaite mais Simona Halep, la tête de série numéro 3 s'impose en trois sets contre Elina Svitolina. Ce match annoncé comme une finale avant l'heure a été décousu amis très serré. La jeune ukrainienne aurait pu rejoindre le dernier carré mais c'était sans compter sur la combativité de son adversaire qui malgré la perte de la première manche est revenu et s''est imposé. Le score final est de 3-6 / 7-6 et 6-0 dans la dernière manche. L'occasion pour la native de Constanta de rejoindre Karolina Pliskova en demi-finale.



That fighting spirit 💪@Simona_Halep returns to SFs for 1st time since 2014 w/3-set win over Svitolina.



📝: https://t.co/sS5LXAhSC0 #RG17 pic.twitter.com/3dAEBakjUG