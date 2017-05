Roland-Garros, la première journée en direct

Comme l'an passé, Lucas Pouille et Julien Benneteau s'affrontent dimanche au premier tour de Roland-Garros. Vainqueur l'an dernier en quatre sets serrés, le Nordiste, désormais 17e mondial, cherchera à se rassurer après une préparation terminée en queue de poisson par des défaites d'entrée à Madrid et Rome.



Le Bressan n'aura rien à perdre. Âgé de 35 ans, il vient de retrouver sa place dans le top 100 (98e) en jouant bien dans des tournois Challengers (2e division de l'ATP) et bénéficie d'une invitation pour sa quinzième participation.



Avant ce duel franco-français, un autre ancien, Stéphane Robert, défiera le Bulgare Grigor Dimitrov (N.11) sur le Central. Le joueur de 37 ans n'a gagné qu'un seul match sur le grand circuit cette année, passant en six mois de la 50e à la 113e place à l'ATP. L'Autrichien Dominic Thiem (N.6), l'un des premiers outsiders du tournoi, affrontera l'Australien Bernard Tomic, un joueur de la même génération que lui, mais dont la confirmation se fait attendre (39e mondial).



Dans le tableau féminin, l'Allemande Angelique Kerber, N.1 mondiale, très décevante ces derniers mois, devra se méfier de la Russe Ekaterina Makarova si elle ne veut pas sortir du tournoi dès le premier tour comme l'an passé.



Les principaux matches du jour

Court central

Julia Boserup (USA) - Petra Kvitova (CZE/N.15)

Angelique Kerber (GER/N.1) - Ekaterina Makarova (RUS)

Stéphane Robert (FRA) - Grigor Dimitrov (BUL/N.11)

Lucas Pouille (FRA/N.16) - Julien Benneteau (FRA)



Court Suzanne-Lenglen

Horacio Zeballos (ARG) - Adrian Mannarino (FRA)

Christina McHale (USA) - Svetlana Kuznetsova (RUS/N.8)

Dominic Thiem (AUT/N.6) - Bernard Tomic (AUS)

Venus Williams (USA/N.10) - Wang Qiang (CHN)



Court N.1

Guillermo Garcia Lopez (ESP) - Gilles Muller (LUX/N.26)

Marco Trungelliti (ARG) - Quentin Halys (FRA)

Camila Giorgi (ITA) - Océane Dodin (FRA)

Lara Arruabarrena (ESP) - Dominika Cibulkova (SVK/N.6)



Court N.2

Benjamin Bonzi (FRA) - Daniil Medvedev (RUS)