Ostapenko-Bacsinszky en direct

Place aux filles aujourd'hui les deux demi-finales. Yelena Ostapenko contre Timea Bacsinszky juste avant un très alléchant Simona Halep - Karolina Pliskova.





Programme du jour

Court Philippe-Chatrier à 15h :

Yelena Ostapenko (LAT) - Timea Bacsinszky (SUI/N.30)



Cette première demi-finale s'annonce très indécise et très surprenante. D'un côté, une jeune Lettone de 20 ans qui tappe fort dans la balle et qui avec son insouciance passe les tours sans pression. Yelena Ostapenko se retrouve pour la première fois de sa carrière en demi-finale d'un Grand Chelem, elle représente l'avenir du tennis féminin. De l'autre une joueuse suissesse de 31 ans qui s'appuie sur son expérience et un jeu basé sur les variations et effets. Un jeu qui a gêné plus d'une adversaire durant la quinzaine. C'est donc un match très particulier qui attend les deux joueuses qui se connaissent bien puisqu'elles ont joué le tournoi de Pékin en double la saison passée. Dernier point et plutôt original, les deux joueuses fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Toutes les deux nées le 8 juin, Ostapenko aura 20 ans et Bacsinszky 31 ans. Elles voudront donc s'offrir un beau cadeau pour fêter l'occasion, à savoir une place en finale.



Karolina Pliskova (RTC/N.2) - Simona Halep (ROU/N.3)



Cette deuxième demi-finale est une finale avant l'heure. Pour commencer la numéro 3 mondiale en la personne de Karolina Pliskova et un parcours impressionnant dans ce Roland-Garros. La Tchèque monte en puissance au fur et à mesure des tours et fait peur à ses adversaires. Remporter Roland-Garros serait pour elle une formidable opération et une opportunité de se rapprocher des deux premières places mondiales. Son adversaire Simona Halep est considérée par beaucoup comme la très grande favorite du tournoi. Mais elle est passée à un point de l'élimination en quart de finale face à Elina Svitolina, mettant en doute son statut de favorite. Cette rencontre s'annonce de très haut niveau entre la numéro 3 et la numéro 4 mondiale. Pour le moment ni Pliskova, ni Halep n'ont réussi à accrocher un tournoi du Grand Chelem à leur palmarès. La Roumaine mène 4 victoires à 1 dans les face à face.