Nadal - Thiem: l'élève peut-il dépasser le maître ?

Rafael Nadal rencontre Dominic Thiem ce vendredi pour le compte des demi-finales de Roland-Garros dans le tableau masculin. Ce match est attendu et tout le monde se pose la fameuse question Thiem va-t-il battre Nadal ?

Dominic Thiem 22 ans et tête de série numéro 6 est-il en mesure de sortir le grand favori du tournoi, 9 fois vainqueurs de l'épreuve, l'Espagnol de 31 ans Rafael Nadal. En début de saison, personne ne pouvait avoir le moindre doute sur la réponse. Aujourd'hui il est légitime de se poser cette interrogation au vu des performances de l'Autrichien surtout depuis le début de la saison de terre-battue.



Il est le seul à avoir sorti l'Espagnol cette saison sur l'ocre. Cette performance avait été atteinte lors du tournoi de Rome il y a quelques semaines. L'Autrichien avait battu le numéro un espagnol en deux sets ce qui laissait présager de belles choses avant Roland-Garros. Justement de belles choses, le natif de Wiener en a réalisé depuis une semaine. Jour après jour il a passé les obstacles, Tomic, Bolelli, Johnson, Zeballos et Djokovic avec beaucoup de sérénité et un niveau de jeu à couper le souffle. Il arrive en demi-finale avec une confiance absolue et aucun set de perdu.



Face à Djokovic, c'était un véritable test et Dominic Thiem l'a passé avec brio. Contre un Rafael Nadal en mode rouleau compresseur depuis le début de la quinzaine, il devra sortir son meilleur tennis ainsi qu'une rencontre de très haut niveau et se montrer très agressif en prenant la balle le plus tôt possible. L'Autrichien peut frapper un très gros coup et envoyer un message fort au monde du tennis.



Cela sera malgré tout compliqué car en face se dresse un monument de la terre-battue en la personne de Rafael Nadal. Le Majorquin est en quête de revanche car l'année dernière il avait dû céder son titre à Novak Djokovic après s'être blessé au cours du tournoi. Cette année, il marche littéralement sur ses adversaires et n'a pas concédé le moindre de sets depuis le début du tournoi.



Au premier tour, il s'est baladé face au local Benoît Paire avant d'écraser le Néerlandais Robin Haase mais également le Géorgien Basilashvili en trois sets secs. Son 4e tour a été aussi tranquille avec un succès sur Roberto Bautista-Agut. Pour atteindre les demi-finales, le taureau de Manacor n'est resté que 40 minutes sur le court et a bénéficié de l'abandon de son compatriote Pablo Carreno-Busta.



Il arrive donc plus frais que jamais face à ce talentueux Autrichien Dominic Thiem. Coaché par son oncle Toni Nadal il partira favori ce vendredi sur le court Philippe-Chatrier et pourra se servir de toute son expérience acquise au fil des années. Pour Juan-Carlos Ferrero, ancien numéro un mondial espagnol, ce match est une finale avant l'heure: " Rafa est très confiant, il a gagné plusieurs fois sur terre battue, et très peu perdu. La vraie finale sera sa rencontre face à Thiem, s'il gagne, la finale sera plus facile pour lui". Une interview donnée à tennis world Italy.





Thiem peut-il refaire le coup de Rome ?



Ce match s'annonce très piègeux pour le joueur ibérique qui aura forcément en tête le match et la défaite, sa seule cette saison sur terre-battue face à Dominic Thiem. Dans moins de 24 heures, la donne sera différente car Nadal possède un bilan incroyable porte d'Auteuil avec 98 victoires en 100 matchs.



Seuls deux joueurs ont réussi cet exploit, ils se nomment Robin Soderling et Novak Djokovic. pour le reste le taureau n'a jamais connu la défaite. C'est donc une montagne qui se dresse devant Thiem. Une montagne qu'il voudra franchir avec panache. Et malgré ces stats surréalistes, le 7e joueur mondial a les capacités pour accomplir cette performance avec son jeu 100% explosif et sa fougue. Face à Novak Djokovic il a prouvé qu'il a passé un cap et que plus les matchs s'enchaînent, plus il se rapproche dangereusement du Big four.



Le jeune garçon de 22 ans a les armes pour faire vaciller et le roi Nadal sur ses terres. Son revers à une main, son service mais également sa qualité de coup droit peut faire la différence. Et ça la tête de série numéro 6 en est parfaitement conscient:



"Je suis très heureux d'être à nouveau en demi-finales. Il est l'adversaire le plus difficile à jouer ici. Ce sera mon quatrième match contre lui en 4 ou 5 semaines. Il n'y a pas de grand secret. Je crois qu'il est en très bonne forme. On ne peut pas défendre, pas tout le temps en tout cas. Contre Rafa, il va falloir que j'évite de lui permettre de se retrouver dans sa meilleure position pour frapper fort avec ce fameux coup droit. Je concéderai certainement des points sur ce coup vendredi ! ", a-t-il dit en conférence de presse.

Cet après-midi "Dominator" comme on l'appel a rendez-vous avec son destin.







Greg Zerbone