Nadal règle son compte à Thiem

Ce sera sa dixième ! Rafael Nadal s'est qualifié pour sa 10e finale à Roland-Garros. En demi-finale, l'Espagnol s'est joué de Dominic Thiem 6-3, 6-4, 6-0. Dimanche, il rencontrera le Suisse Stanislas Wawrinka, vainqueur d'un match au long court devant le Britannique Andy Murray.

Rafael Nadal n'a pas dû puiser dans ses réserves vendredi dans la deuxième demi-finale. L'Espagnol s'est imposé 6-3, 6-4, 6-0 en 2h07 face à Dominic Thiem trop tendre à ce niveau. L'Espagnol n'a donc pas perdu le moindre set dans ses six premiers matches ! Il a concédé le break d'entrée face à l'Autrichien, avant de survoler les débats. S'il est un joueur capable actuellement de malmener Rafael Nadal, c'est bien Stanislas Wawrinka. Mais aura-t-il récupérer des 4h34 de sa demi-finale face à Andy Murray ?



Wawrinka sait parfaitement à quoi s'attendre. Il est mené 3-15 dans son face-à-face avec Nadal, qui n'a perdu que 10 jeux lors de leurs deux derniers duels.



Dimanche, ce sera un choc de titans entre le nonuple vainqueur des Internationaux de France et le lauréat de l'édition 2015 qui a retrouvé son meilleur niveau. L'enjeu sera double dimanche sur le court Philippe-Chatrier. Les deux hommes chercheront à préserver leur invincibilité : Wawrinka n'a jamais perdu de finale majeure, et Rafael Nadal ne s'est jamais incliné au stade ultime de la compétition à Roland-Garros. Le gagnant de ce duel grimpera par ailleurs à la 2e place du classement ATP.



Stan Wawrinka était injouable