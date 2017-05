Le roi Nadal à l'assaut de sa couronne

Roland Garros commence dans peu de temps, l'occasion de faire un petit tour sur les favoris ou potentiels vainqueurs. Parmi les noms, celui qui revient avec insistence en la personne de Rafael Nadal. Le Majorquin est de retour après un abandon l'année dernière. Son but accrocher un dixième titre à Roland, ce qu'on pourrait appeler "la décima".

Rafael Nadal se présente sur la terre battue de Roland-Garros plus revanchard que jamais. Son objectif s'offrir la décima et donc gagner un dixième Roland Garros. Le taureau de Manacor arrive en grande forme porte d'Auteuil. Fort de ses trois trophées remportés à Monte-Carlo, Barcelone et Madrid, "Rafa" aura à coeur de glaner une 4e victoire cette saison sur terre-battue. Certes, sa défaite contre l'Autrichien Dominic Thiem en quart de finale à Rome l'a empêché de refaire le carton plein de 2010 dans les Masters 1000, mais elle n'a pas entamé son moral: "Gagner quatre tournois avant Roland-Garros, personne ne l'a jamais fait, en tout cas pas moi. J'ai égalé mes meilleures performances avant d'arriver à Paris", a-t-il dit au journal El Español.



Au fur et à mesure, le Majorquin a retrouvé sa chère terre battue et est ainsi tout naturellement monté en puissance après un début de saison sur dur plus qu'encourageant. Lors de l'Open d'Australie, il a atteint sa première finale de Grand Chelem depuis près de trois ans. Il était passé tout près de son quinzième trophée majeur, menant d'un break dans la cinquième manche contre Roger Federer.



Confirmation d'un come-back au cours de la tournée nord-américaine sur dur avec une nouvelle finale à Miami. Nul doute que l'Espagnol aurait aimé remporter le titre en Floride et faire mieux qu'un huitième de finale dans le désert Californien d'Indian Wells. Sur ces deux matchs et même la finale de l'Open d'Australie, c'est à chaque fois le Suisse Roger Federer qui lui a barré la route. Ironie du sort, il ne disputera pas Roland Garros.



Le Majorquin, qui fêtera ses 31 ans pendant le tournoi, le 3 juin exactement, a profité de sa défaite prématurée à Rome pour passer quelques jours de plus chez lui à Manacor, jouer un peu au golf et pêcher, histoire de recharger les batteries avant son grand défi parisien: "Un peu de repos ne fait jamais de mal. Il y a longtemps que je n'ai pas passé

quatre jours d'affilée chez moi. Je suis sous pression depuis de nombreuses

semaines. J'ai besoin de déconnecter un peu", a-t-il admis.





La décima en approche



Rafael Nadal va débarquer à Paris avec un appétit féroce. L'horizon paraît dégagé car ses principaux rivaux traversent tous une période délicate: Novak Djokovic qu'il a sorti à Madrid (6-2, 6-4) après un match de très haut niveau. Andy Murray lui aussi est en plein doute depuis le début de l'année avec une place de numéro un mondial qu'il peine à digérer. Le troisième larron, Stan Wawrinka quant à lui est extrêmement discret depuis le début de la saison de terre-battue.



Le fan du Real Madrid voudra effacer l'un des pires souvenirs de sa carrière. Son abandon l'année dernière avant le troisième tour, à cause d'une blessure au poignet qui l'avait contraint de mettre un terme à l'espoir d'une décima. Une détresse évoquée en début d'année 2017. Roland-Garros représente plus qu'un simple tournoi pour le représentant ibérique. C'est son royaume, l'endroit où il a construit sa légende. Neuf fois titré (un quadruplé de 2005 à 2008 et un quintuplé de 2010 à 2014). Il possède un bilan colossal. Sur l'ocre parisien, le joueur de 30 ans n'a perdu que deux matches sur 74, le premier en 2009 contre Robin Soderling et le second

en 2015 contre Novak Djokovic.



Aujourd'hui on peut dire que jamais un joueur n'a exercé une telle emprise sur un tournoi du Grand Chelem. Alors le règne va-t-il connaître un nouvel opus ? Les choses peuvent se passer plus ou moins bien, mais je crois que je suis prêt pour bien jouer à Roland-Garros", a prévenu l'Espagnol.



Greg Zerbone