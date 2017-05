Novak Djokovic s'impose en trois manches face au Portugais Joao Sousa cet après-midi sur le court Suzanne-Lenglen.

Pas de problème pour Novak Djokovic contre Joao Sousa pour le compte de son deuxième tour. Victoire en trois manches 6-1 / 6-4 / 6-3. Il retrouvera vendredi au troisième tour, l'Argentin Diego Schwartzman.



Third round this way ➡️@DjokerNole surges in to 3R for 12th straight year with 6-1 6-4 6-3 win over Sousa. 📝: https://t.co/Uw6NEITBEl pic.twitter.com/JNgdBly8kw