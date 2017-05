Dimitrov accède au troisième tour

Grigor Dimitrov se qualifie pour le troisième tour du tournoi cet après-midi. Le Bulgare a sorti le vétéran espagnol, Tommy Robredo.

Tommy Robredo n'a rien pu faire contre le Bulgare, Grigor Dimitrov qui s'est imposé en trois manches facile et sans trembler 6-3 / 6-4 / 7-5 dans son match du deuxième tour. Jamais la tête de série numéro 11 n'a trembler et se présente donc au prochain tour sans avoir perdu le moindre set et avec une récupération importante. Prochaine étape soit contre Taro Daniel ou Pablo Carreno-Busta.