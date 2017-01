Venus contre Serena, l'histoire se répète

Serena et Venus Williams se disputeront samedi le titre à l'Open d'Australie. C'est la huitième fois que les deux soeurs seront opposées en finale d'un Grand Chelem.

Depuis l'US Open 2001, gagné par Venus, l'aînée aujourd'hui âgée de 36 ans, jusqu'à Wimbledon 2009, remporté par Serena, 35 ans, les soeurs n'ont cessé de se croiser. Mais cela faisaient huit ans qu'elles ne s'étaient plus retrouvées face à face en finale d'un tournoi majeur. Serena mène 6 à 2 dans ces confrontations familiales au sommet, 16 à 11 au global. Si elle soulevait samedi son 23e trophée du Grand Chelem, son septième à l'Open d'Australie, la cadette des soeurs Williams détiendrait seule le record de l'ère professionnelle devant l'Allemande Steffi Graf (22) et se rapprocherait du record absolu de l'Australienne Margaret Court (24). En outre, elle récupèrerait la première place mondiale que lui a chipée l'an passé l'Allemande Angelique Kerber, tenante du titre à Melbourne et éliminée dès les huitièmes de finale cette année.